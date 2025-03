Vortrupp des Tages: Deutsche Post

Oliver Berg/dpa

Noch schneller als Friedrich Merz an seine zwei Billionen Euro für Vorrüstung, Rüstung und Nachrüstung des Landes gelangt, baut die Post ab. Am Sonntag meldete dpa: »In Deutschland sind erstmals Automaten als offizielle Postfilialen anerkannt worden. Man habe neun Zulassungen für automatisierte Stationen anstelle von Universaldienstfilialen erteilt, heißt es in einem Schreiben der Bundesnetzagentur an ihren Beirat.« Neu sind die gelben Blechhaufen nicht, aber zu Universalfilialen hat sie bisher noch keiner befördert. Möglich machte das 2024 eine Novellierung des Postgesetzes, denn das schreibt im Paragraphen 15 immer noch vor, in Orten mit mehr als 2.000 Einwohnern eine Filiale zu betreiben. In Wohngebieten darf die nächste nicht mehr als zwei Kilometer entfernt sein.

Aber Kriegstüchtigkeit setzt Verzicht auf Paragraphen voraus. Bereits im Juli 2024 fehlten an 141 Standorten Filialen laut Gesetz. Schleichender Abriss reicht nun nicht mehr. Die Post will nur 8.000 Leute entlassen? Lachhaft. Die »nationale Kraftanstrengung« (Merz), also Geld- und Munitionsverballerei, setzt das Wegschaufeln aller einst staatlichen Leistungen voraus – Militär, Polizei und Geheimdienste ausgenommen. Noch aber kann die Post eine spezielle Aufgabe erfüllen: landesweit testen, ab wann die Leute auf die Barrikaden gehen. Sie ist Aufklärungstrupp und Avantgarde der Versorgungsdurchlöcherung: Nicht 44.000 Postbeschwerden gingen 2024 ein, wie jüngst gemeldet, es waren, hieß es am Sonntag, allein bei DHL und Deutscher Post etwa 420.000. Das wird sich mit den neuen »Filialen« steigern.

Konfuzius meinte, als Herrscher würde er zuerst »die Namen berichtigen«. Aufrüstung heißt daher in den Nachplappermedien bereits Investition, Automaten sind Filialen und Bündnis 90/Die Grünen stehen fürs Klima. Haben aber nur Krieg im Programm.