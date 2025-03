1890, 20. März: Nach Auseinandersetzungen mit dem seit dem Sommer 1888 regierenden Wilhelm II. u. a.über den richtigen Umgang mit der erstarkten Arbeiterbewegung reicht Reichskanzler Otto von Bismarck seinen Rücktritt ein und zieht sich von seinen Ämtern als Reichskanzler, preußischer Ministerpräsident sowie preußischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten zurück.

1935, 23. März: Der neue philippinische Parlamentspräsident Manuel L. Quezón und US-Präsident Franklin D. Roosevelt unterzeichnen eine Verfassung für das Land. Es ist ein Kompromiss für einen Übergang in die Unabhängigkeit des südostasiatischen Inselstaates, den die USA 1899 besetzt haben. Der Vertrag ist Resultat des Widerstands der nationalrevolutionären Bewegung. Erst am 4. Juli 1946 werden die Philippinen in die Unabhängigkeit entlassen. Die USA behalten weiterhin wirtschaftliche Sonderrechte und militärische Stützpunkte.

1945, 19. März: Adolf Hitler befiehlt in einem Erlass im Falle des Rückzugs die Zerstörung von Industrie- und Versorgungsanlagen. Die Alliierten sollen bei ihrem Vormarsch in Deutschland nur noch »verbrannte Erde« vorfinden. Jeder, der nicht »bis zum Letzten« kämpft, soll erschossen werden. Der Erlass wird später von Historikern »Nero-Befehl« genannt.

1945, 22. März: Mit dem Pakt von Kairo gründet sich die Arabische Liga. Erstmals in der neuen Geschichte soll ein Bündnis aller Staaten Nordafrikas und des Nahen Ostens geschaffen werden. Im »Rat der Liga« ist jeder Staat mit einer Stimme gleichberechtigt vertreten. Wegen der unterschiedlichen politischen Entwicklung der Staaten durch nationale Befreiungskämpfe bzw. Eingriffe imperialistischer Staaten und vor allem nach der Gründung Israels 1948 sind Differenzen programmiert.

1970, 20. März: Die letzten britischen und US-amerikanischen Truppen ziehen aus Libyen ab. Die seit Mitte der 1960er Jahre anwachsende Volksbewegung gegen die koloniale Ausbeutung des formal selbständigen Landes hat Anfang September 1969 zum Rücktritt von König Muhammad As-Sanusi und der Ausrufung der Arabischen Republik Libyen geführt. An der Spitze der Bewegung stehen Armeeoffiziere, die einen Revolutionären Kommandorat unter Leitung des Oberst Muammar Al-Ghaddafi gebildet haben.