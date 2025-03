Portugal: Neuwahlen Mitte Mai

Lissabon. Nach dem Sturz der konservativen Regierung in Portugal hat Präsident Marcelo Rebelo de Sousa am Donnerstag das Parlament aufgelöst und für den 18. Mai eine vorgezogene Wahl angesetzt, wie Reuters am Abend mitteilte. Die Entscheidung war erwartet worden, nachdem der Präsident die wichtigsten politischen Parteien und den ihn beratenden Staatsrat konsultiert hatte. Bis zur Bildung einer neuen Regierung bleibt die am Dienstag an der Vertrauensfrage im Parlament gescheiterte Minderheitsregierung von Ministerpräsident Luís Montenegro geschäftsführend im Amt. Es ist die dritte Wahl innerhalb von gut drei Jahren. (Reuters/jW)