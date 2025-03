Westbank: Israelische Siedler wüten in Dorf

Ramallah. Israelische Siedler sind in der Nacht auf Freitag in das palästinensische Dorf Duma im Norden des besetzten Westjordanlands eingedrungen und haben dort mehrere Häuser und Autos angezündet, wie die Agentur WAFA unter Berufung auf Anwohner meldete. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Die Armee meldete keine Festnahmen. Die Zeitung Haaretz berichtete, dass die Siedler aus einem illegal in der Nähe errichteten sogenannten Außenposten kamen. Laut WAFA sollen israelische Soldaten die Bewohner gewaltsam daran gehindert haben, die Feuer zu löschen. (dpa/jW)