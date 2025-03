Staatengruppe beendet Einsatz in DR Kongo

Gaborone. Die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC) beendet ihren Militäreinsatz in der Demokratischen Republik (DR) Kongo. Das wurde am Donnerstag bei einem virtuellen Treffen der Organisation beschlossen. Die SADC hatte im Jahr 2023 Truppen in den Osten der DR Kongo entsendet, um die Regierungsarmee bei der Stabilisierung des unter der Gewalt bewaffneter Gruppen leidenden Landesteils zu unterstützen. Dieser Einsatz ist angesichts des jüngsten Vormarsches der Miliz »M 23« gescheitert. Kommende Woche will die DR Kongo direkt mit der »M 23« verhandeln. (AFP/jW)