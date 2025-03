Griechisches Kabinett umgebildet

Athen. Nach landesweiten Massenprotesten im Zusammenhang mit dem schwersten Zugunglück in der Geschichte Griechenlands vor zwei Jahren hat der rechte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis sein Kabinett umgebildet. So werden unter anderem die Ministerposten für die Bereiche Wirtschaft und Finanzen, Verkehr, Migration und Katastrophenschutz neu besetzt, wie sein Sprecher Pavlos Marinakis am Freitag sagte. Auch wird der bisherige Wirtschafts- und Finanzminister Kostis Chatzidakis stellvertretender Regierungschef. Vergangene Woche Freitag überstand Mitsotakis einen Misstrauensantrag im Parlament. (AFP/jW)