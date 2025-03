G7-Gruppe fordert Waffenruhe in Ukraine

La Malbaie. Die Außenressortchefs der G7-Staatengruppe westlicher Industrienationen haben sich am Freitag in Kanada auf eine gemeinsame Erklärung verständigt, in der eine Waffenruhe in der Ukraine gefordert wird. Falls sich Russland dem nicht anschließe, werden weitere Sanktionen angedroht. Zugleich werden Sicherheitsgarantien für die Ukraine für die Zeit nach Kriegsende angemahnt. Das Zustandekommen der Abschlusserklärung war ungewiss, da die US-Regierung unter Präsident Donald Trump im Unterschied zu anderen G7-Staaten mittlerweile auf ein Ende des Krieges in der Ukraine drängt. Washington konnte sich bei Abfassung des Statements auch in zwei weiteren Punkten durchsetzen: Beim Thema Nahost taucht die Forderung nach einer Zweistaatenlösung nicht mehr auf, und gegenüber China wurde der Ton in der Taiwan-Frage verschärft. (Reuters/jW)