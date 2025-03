Große Mängel in Notfallversorgung

Berlin/Karlsruhe. Die Notfallversorgung in Deutschland weist aus Sicht der Björn-Steiger-Stiftung große Mängel auf. Mit einer Verfassungsbeschwerde will die Organisation, die sich für eine Verbesserung des Rettungswesens einsetzt, bundesweit einheitliche Standards erreichen. »Der Bund erfüllt seine grundgesetzliche Verpflichtung nicht, ein flächendeckendes, einheitliches und qualitativ hochwertiges Rettungsdienstsystem sicherzustellen«, erklärte Stiftungspräsident Pierre-Enric Steiger den Schritt. »Die Rettung eines Menschenlebens darf nicht vom Wohnort und der jeweiligen Tagesform des Mitarbeiters in der Rettungsleitstelle abhängen.« (dpa/jW)