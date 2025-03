DLRG: Zahl der Badetoten steigt weiter

Hamburg. In Deutschland sind im vergangenen Jahr mehr Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) vom Donnerstag ertranken 2024 mindestens 411 Menschen und damit 31 mehr als im Jahr davor. Es war bereits der dritte Anstieg in Folge bei der Zahl der Badetoten. »Damit zählt diese Statistik erstmals seit 2019 wieder mehr als 400 Opfer«, erklärte DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Besonders viele Menschen ertranken im August, rund 90 Prozent aller Fälle ereigneten sich in Seen und Flüssen. (AFP/jW)