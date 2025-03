Rodrigo Abd/AP/dpa

Bei den wöchentlichen Rentenprotesten in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires kam es am Mittwoch nachmittag (Ortszeit) zu Ausschreitungen, als Polizeikräfte die Versammlung noch vor Beginn der eigentlichen Demonstration attackierten. Der Zeitung Pagina 12 zufolge griffen die Beamten die Menge von Rentern, die Unterstützung von Fußballfans erhalten hatten, rücksichtslos »mit Schlagstöcken, Gummigeschossen und Tränengas« an. Die Demonstranten wehrten sich mit Steinwürfen und Barrikaden in einer zweistündigen Straßenschlacht. (jW)