Nachschlag: Breslau sehen und sterben

ZDF/Karen Ballard In der englischen Umgangssprache bedeutet »hacks«: Schlechte Schriftsteller

Horrido. Endlich macht HBO in Weltkulturerbe. Und mit ihm ZDF Neo, ehemaliger Jauchekübel von Böhmermann. Nach zehn Minuten ratlos. Wo ist Peter? Steht doch im Titel. Ist das überhaupt Breslau? Ach, Las Vegas. Okay, haben sie verlegt fürs Publikum. Typisch Amis. Geht aber, die Showstadt blinkert wie die Inneneinrichtung in der Schönhauser. Pfauenfeder fehlt. Punktabzug. Ist das da hinten Heiner Müller? Ne, zu eloquent. So langsam könnten sie mal. 15 Minuten sind rum. Eine Frau auf der Bühne, macht Witze. Keine von Hacks. Und kein Hacks, nicht mal ne Zigarettenspitze. 20 Minuten, und noch nicht ein Wort über Stalin. Ich bin im falschen Film, oder? Aber Shakespeare. Kurze Stand-up-Parodie von »Romeo und Julia«. Hat der Regisseur denn »Über das Revidieren von Klassikern« nicht gelesen? Noch fünf Minuten bis Ruffalo, ach fail, »She Hulk« entfällt heute, anschließend noch eine Folge »Hacks« ohne Hacks. Netter Versuch, zweimal gehe ich euch nicht auf den Leim. And I guess that’s why they call it Gegenkultur. (fb)