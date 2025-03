Endversorger des Tages: Norma24

PantherMedia/Andriy Popov/IMAGO

Der Russe steht vor der Tür, bangt Jens Spahn am Mittwoch in der FAZ. Was tun? Norma24, der Internetladen des gleichnamigen Discounters, hat Rat: Kauf eine dickere Tür, Jens! Für lächerliche 4.999 Euro gibt es für Schnäppchen- und Überlebensjäger (waren schon immer dieselben) wie ihn – den Billigmaskenhelden der Pandemie – bei Norma24 die »BSSD Sicherheitstür Typ 2«. Ohne Beton 200 Kilo schwer. BSSD ist die Abkürzung für »Bunker Schutzraum Systeme Deutschland«, residiert in Berlin Am Kupfergraben 6, fast im Keller von Angela Merkel, und schreibt: »Entwickelt für den Schutz vor Strahlung und Explosionen.« Im Januar, als sich RTL für die Panzertür interessierte, kostete sie noch 5.569 Euro. Ein echter Nothelfer. Denn das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sagte RTL, dass es in Deutschland 579 öffentliche Schutzräume mit rund 480.000 Plätzen gebe. Es wird eng, dabei klirren an der Oder schon die Panzerketten, und Spahn schlottert.

Also sagt Wolfgang Stütz, Norma-Geschäftsleitung, am Mittwoch bild.de: »Die Menschen werden nervöser!« Er hat für Arme ohne Eigenbunker neben Atemschutzsets und Notfallrucksäcken den »BSSD Defence Popup-Panikraum BS153« aus Baustahl für 14.999 Euro, 2,23 Meter lang, 1,53 Meter breit – passt in kleine Wohn- oder Schlafzimmer. Wer einen härteren Russen erwartet, kann sich ab 19.999 Euro das Modell mit Panzerstahl kommen lassen, »Beschusssicherheit von dem Kaliber neun Millimeter bis zu 44.Magnum«. Oder er geht mit dem »BSSD Defence Komplettset Plattenträger« – Schutzweste mit vier Magazintaschen für 599 Euro – zum Nahkampf über.

Stütz meint, das Sortiment werde angesichts steigender Nachfrage wahrscheinlich erweitert. Tip: ARX Robotics aus München entwickelt autonome Minipanzer. Wird beim Volkssturm die Wunderwaffe der Kriegssaison.