Parteiauftrag

GRANGER Historical Picture Archive/IMAGO Vorschein des Bauernkrieges: Der Bundschuh, 1514

Der strahlende Vorfrühling hat mich vorige Woche zweimal zum Müßiggang verleitet, ich saß vormittags im Hemd auf dem Marktplatz vor einem charakterlosen Kaffeehaus und genoss ein Stündchen Sonnenschein. Die Klimakatastrophe zeigt sich von ihrer Schokoladenseite, belohnt die Menschheit auf der Nordhalbkugel dafür, dass sie 2024 in EU und USA demokratisch entschieden hat, die zaghaften Bemühungen um die Bewahrung der Welt vor Feuer und Flut einzustellen. Auch in einem Roman von Charles Ferdinand Ramuz kündigt die lachende Sonne einen Klimawandel an, und die Menschheit ignoriert wohlig alle Warnungen. Ein wenig spektakulärer Plot, wäre dieses Werk gestern verfasst worden und nicht schon 1922. Und Ramuz geht es mit seiner Geschichte weniger um die endlose Dummheit unserer Art, sondern um die Weise, wie das Inferno den dünnen Firnis der Zivilisation verbrennt. Ins Deutsche übersetzt wurde sein »Sturz in die Sonne« erst vorletztes Jahr, am Samstag bringt das Schweizer Radio die Hörspielfassung von Stefan Weber (SRF 2025, Ursendung, 20.03 Uhr, SRF 2 Kultur). Vielleicht hört das ja jemand und setzt sich hin und entwirft zu unserer Rettung Weg und Ziel einer vernünftigen kommunistischen Ökodiktatur. Und gibt sein Werk ab, bevor er von der CIA assassiniert wird.

Die ARD-Kultursender warten in dieser Woche mit einem neuen »Radio-Tatort« auf, der Münchner Kommissar Ünal Tekin gerät in eine »Karambolage« (BR 2025, Fr., 19.04 Uhr, WDR 3, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, 19.04 Uhr, HR 2 Kultur, SWR Kultur, 20.03 Uhr, Bayern 2, So., 17.04 Uhr, SR 2 Kultur, 19.04 Uhr, NDR Kultur, Mo., 20.04 Uhr, MDR Kultur). Arnulf Ratings »21. Politischer Aschermittwoch Berlin« war fällig, in der Bütt standen Katie Freudenschuss, Abdelkarim, Der Tod, Andreas Rebers, Fil und Die Gabys (Di. und Mi., 20.03 Uhr, WDR 5, Mi., 21.05 Uhr, DLF, Fr., 22.03 Uhr, SWR Kultur). Ab Mittwoch läuft in »Das Wissen« die dreiteilige Serie »Das war der Bauernkrieg« von Michael Zametzer (Mi., 8.30 Uhr, SWR Kultur). Kommende Woche erscheint Alexander Kluges neues Buch »Aus dem Bauhaus der Natur. Die Republik der Tiere in uns«, in dem Kluge erklärt, warum die Menschen so töricht sind, den eigenen Planeten abzufackeln: Wir würden noch bis zum Hals in der Evolution stecken, ins Reich der Vernunft ragen wir demnach nur mit Teilen unserer Eigenschaften hinein. Philipp Hauß liest Auszüge in den »Radiogeschichten« (Fr., 11.05 Uhr, Ö 1).

In der Reihe »Tiefenblick« auf WDR 5 beginnt der Sechsteiler »Der Germanwings-Absturz« über die Flugzeugkatastrophe von 2015 (WDR 2024, Sa., 13.30 Uhr, So., 18.30 Uhr, WDR 5). Am Samstag abend wird zeitversetzt-live Beethovens »Fidelio« aus der New Yorker Metropolitan ­Opera übertragen (20.03 Uhr, BR Klassik, HR 2 Kultur, MDR Kultur, NDR Kultur, Radio 3, SR 2 ­Kultur, SWR ­Kultur, WDR 3) und in der Nacht ein Hörstück von FM Einheit und Siegfried Zielinski, »Was kostet den Kopf? Eine Ringschaltung« (SWR 2023, 23.03 Uhr, SWR Kultur). Im Hörspiel »Ladies im Hotel« nach Dorothy Parker freut sich eine der Damen, einen Mann gefunden zu haben, bei dem sie zum zweiten Mal jung geworden sei – leider »fand der dann eine, die zum ersten Mal jung war.« (BR 1991, So., 15.05 Uhr, Bayern 2) »Scheiß drauf«, rät Christoph Spittler in seiner Geschichte des Regelbruchs (DLF 2021, So., 18.04 Uhr, NDR Kultur). Ab Montag in der »Lesezeit«: Jens Harzer, Peter Jordan und Torben Kessler mit der Kurzgeschichtensammlung »Starke Meinung zu brennenden Themen: Stories (1/10)« von Etgar Keret (9.04 und 19.04 Uhr, MDR Kultur).