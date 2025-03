CDU: Gespräche über Koalition diese Woche

Berlin. Union und SPD wollen ab Donnerstag über die Bildung einer Koalition beraten und dabei schnell zu einer Einigung kommen. In 16 Arbeitsgruppen werden CDU, CSU und SPD binnen zehn Tagen die Grundzüge eines Koalitionsvertrags aushandeln, wie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Montag in Berlin ankündigte. »Wir haben keine Zeit zu verlieren, und das heißt, wir müssen konzentriert weiterarbeiten«, sagte er. Am Vormittag hatten sich die CDU-Gremien nach Linnemanns Worten einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der SPD ausgesprochen. Die Vorstände von SPD und CSU hatten bereits am Wochenende dafür gestimmt. (dpa/jW)