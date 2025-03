Wolfgang Maria Weber/IMAGO Klingt nach Frühstückscerealien, ist aber ungesund: Kernkraft (Fotomontage einer Aufnahme vom Kühlturm des AKW Isar 2)

Heute jährt sich die große Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima, die einen ökonomischen Schaden von weit über 200 Milliarden Euro angerichtet hat. Doch 14 Jahre später zeigen Konservative und Faschisten weltweit noch immer eine irrationale Liebe zur Atomkraft, wie unter anderem ein Blick in die Wahlprogramme von CDU und AfD zeigt. Während hierzulande das letzte AKW längst abgeschaltet ist und der Rückbau begonnen hat, fordert der künftige Blackrock-Kanzler Friedrich Merz ein Abrissmoratorium für die drei zuletzt abgeschalteten Anlagen Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 und erweckt damit den Eindruck, die Reaktoren noch einmal ans Netz bringen zu können.

Doch die Betreiber sind wenig begeistert, wie etwa der Eon-Vorstandsvorsitzende Leonhard Birnbaum, der das Handelsblatt Ende Februar wissen ließ: »Wir wollen ganz klar zurückbauen. Und wir haben überhaupt keine Lust auf Verzögerungen aus dem politischen Raum.« Birnbaum kann dabei auf Paragraph 7 des Atomgesetzes verweisen, der AKW-Betreiber wie Eon oder EnBW verpflichtet, die genannten drei Kraftwerke »unverzüglich stillzulegen und abzubauen«.

Wollte man die Anlagen tatsächlich noch einmal in Betrieb nehmen, müssten die bereits ausgebauten Teile ersetzt werden. Außerdem müssten aufwendige neue Betriebsgenehmigungen her. Auch fehlt es an Fachleuten. Da das Land bereits seit Anfang des Jahrtausends im Ausstiegsmodus ist, wurde kaum noch ausgebildet. Angela Merkels 2010 beschlossener Ausstieg aus dem Ausstieg hatte nicht einmal ein Jahr Bestand, als sie im Frühjahr 2011 aufgrund erheblichen öffentlichen Drucks nach dem Unglück in Fuku­shima eine 180-Grad-Kehre hinlegte. Und schließlich ist Atombrennstoff auch nicht in jedem Supermarkt zu bekommen, sondern hat Bestellzeiten von über einem Jahr.

Italiens extrem rechte Regierung ist derweil schon einen Schritt weiter als Friedrich Merz. Das Kabinett von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat Ende Februar einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Voraussetzungen für den Bau neuer Atomkraftwerke schaffen soll. Erste Gespräche mit möglichen Kraftwerkslieferanten seien bereits geführt worden. Allerdings ist von neuartigen Kleinreaktoren die Rede, von denen es noch nicht einmal Prototypen gibt.

Die Bevölkerung scheint indes wenig enthusiastisch. Laut Meinungsumfragen, zitiert von der Zeit, sprechen sich 81 Prozent gegen die Atompläne aus. Das hat in Italien Tradition. 2011 hatte Silvio Berlusconi, einer von Melonis Vorgängern, schon einmal versucht, neue Atomkraftwerke auf den Weg zu bringen. Im Sommer 2011 wollte er sich dafür in einem Referendum die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger holen. Dann kam ihm jedoch Fukushima in die Quere, und das Ergebnis war ein 94prozentiges Nein zur Atomkraft. Bereits 1987 hatten die Italiener sich in einer Volksabstimmung gegen die Atomkraftnutzung ausgesprochen. Das letzte AKW zwischen Adria und Tyrrhenischen Meer war 1990 abgeschaltet worden, eine AKW-Baustelle wurde seinerzeit vorzeitig stillgelegt.

Die Atomkraftwerke sollen »saubere, sichere und billige Energie« liefern, ließ Meloni wissen, doch alle Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte lassen etwas ganz anderes erwarten. Wie sicher Atomkraftwerke sind, sollten die Katastrophen in Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011 hinlänglich gezeigt haben. Und auch mit Versorgungssicherheit ist es nicht allzu weit her, wie man in Frankreich weiß. Dort kann es passieren, dass Atomkraftwerke in heißen Sommern vom Netz gehen, da das Wasser der Flüsse zu warm wird, um als Kühlwasser eingesetzt zu werden.

Oft genug kommt es außerdem vor, dass Atomkraftwerke wegen Störfällen plötzlich abgeschaltet werden müssen, wie es etwa im AKW Krümmel bei Hamburg des öfteren vorkam – einmal sogar, im Juni 2007, gleichzeitig mit dem ebenfalls an der Elbe gelegenen AKW Brunsbüttel, so dass in Teilen Hamburgs der Strom ausfiel und die U-Bahnen stillstanden. Und da AKW meist große Mengen von Strom liefern, fällt ihr plötzlicher Ausfall wesentlich stärker ins Gewicht, als wenn eine Windkraftanlage einen Maschinenschaden hat oder ein Solarpark vom Netz genommen werden muss. Das bekam Ende November 2023 Finnland zu spüren, als das neue AKW Olkiluoto 3 nach nicht einmal zwei Jahren Betrieb wegen eines Turbinenschadens unerwartet ausfiel. 1.600 Gigawatt Erzeugungskapazität fehlten plötzlich – knapp 40 Prozent der finnischen AKW-Flotte, die etwas mehr als ein Drittel des finnischen Strombedarfs abdeckt.

Was den vermeintlich billigen Atomstrom angeht, sollte sich Meloni mal bei den wenigen europäischen Ländern umhören, die noch neue Atomkraftwerke bauen. Lediglich zwei sind in der EU in den letzten 28 Jahren ans Netz gegangen: Olkiluoto 3 an Finnlands Westküste Anfang 2022 und Flamanville an der französischen Kanalküste im Dezember 2024. Beide Anlagen hätten nach einer Bauzeit von fünf Jahren fertig sein sollen, benötigten aber jeweils etwa 17 Jahre. Die Baukosten: 13,3 Milliarden Euro in Frankreich und elf Milliarden in Finnland. Geplant waren ursprünglich Kosten von drei beziehungsweise 3,3 Milliarden Euro. Ähnliches spielt sich derzeit in Hinkley Point im Südwesten Großbritanniens ab. Dort wird seit 2016 an zwei neuen Reaktoren gebaut, die ursprünglich 2025 fertiggestellt sein und 21,4 Milliarden Euro kosten sollten. Derzeitiger Stand: Es wird wohl bis 2031 dauern, und die Betreiber müssen eher 55 Milliarden Euro auf den Tisch legen.