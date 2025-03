DGB: Höchstarbeitszeit pro Woche »birgt hohe Risiken«

Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht eine Umstellung der täglichen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit skeptisch. Das »birgt hohe Risiken für die Gesundheit der Beschäftigten«, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag. »Wie so unverzichtbare Ruhezeiten gewährleistet bleiben und Missbrauch zu Lasten hart arbeitender Menschen abgewendet werden sollen, bleibt offen.« CDU/CSU und SPD haben in ihren Sondierungen vereinbart, die Möglichkeit einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit gekoppelt mit Anreizen für mehr Überstunden zu schaffen. (dpa/jW)