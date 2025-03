Karam al-Masri/REUTERS Laut der »Übergangsregierung« in Damaskus herrscht wieder Ruhe in Latakia (10.3.2025)

Nach der Tötung Hunderter, wenn nicht gar Tausender Alawiten am Wochenende hat die demokratisch nicht legitimierte »Übergangsregierung« Syriens unter HTS-Chef Ahmed Al-Scharaa den am Donnerstag begonnenen Militäreinsatz in der Küstenregion des Landes für beendet erklärt. »Alle Zellen und Regimeüberbleibsel« in Städten wie Latakia und in der Provinz Tartus seien »neutralisiert« worden, so Hassan Abel, Sprecher des »Verteidigungsministeriums« der Miliz Haiat Tahrir Al-Scham (HTS). Nach eigenen Angaben setzte die »Regierung« eine »unabhängige« Untersuchungskommission ein, »die Übergriffe auf Zivilisten untersuchen und die Verantwortlichen identifizieren« solle.

Die für unzählige in den letzten Jahren begangene Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen bekannte HTS versuchte bereits am Wochenende, von ihrer Schuld abzulenken: Sie behauptete, »unorganisierte Massen von Zivilisten und Kämpfern« seien außer Kontrolle geraten und für die Greueltaten verantwortlich. Tatsächlich sind es Milizionäre der HTS und mit ihr verbündete dschihadistische Gruppen, die seit dem Sturz der Regierung Baschar Al-Assads Anfang Dezember Angehörige von Minderheiten jagen, entführen, vergewaltigen und massakrieren. Diese Kämpfer sind inzwischen größtenteils vom Verteidigungsministerium integriert worden.

Während auf der Plattform X Zahlen von bis zu 9.000 über das Wochenende getöteten alawitischen Zivilisten kursieren, spricht die in Großbritannien ansässige »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« von knapp tausend Todesopfern. Ihr zufolge sind die »Tötungen, Exekutionen und ethnischen Säuberungsaktionen«, denen auch zahlreiche Kinder zum Opfer fielen, noch nicht vorbei. Die Gesellschaft für bedrohte Völker sprach am Montag von Hinweisen auf einen Genozid an den Alawiten Syriens. Der Patriarch der orthodoxen Kirche von Antiochien, Johannes X., sagte am Sonntag in einer Predigt, auch Christen seien betroffen.

Ein in Damaskus abgehaltener Schweigemarsch für die getöteten Zivilisten wurde am Sonntag abend von HTS-Kämpfern aufgelöst, die Parolen gegen Alawiten skandierten und die Gründung eines »sunnitischen Staates« forderten. Für Montag hatten die USA und Russland eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt.