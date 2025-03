Tanker vor britischer Küste in Brand

London. In der Nordsee nahe der britischen Küste sind ein Öltanker und ein Frachtschiff zusammengestoßen. Der Tanker sei in Brand geraten, berichtete die BBC am Montagmittag. Rettungsbote und Löschmannschaften seien nahe der Küste von East Yorkshire vor Ort. Medien zufolge werden mehrere Besatzungsmitglieder der Schiffe noch vermisst. Mehr als 30 Menschen seien an Land gebracht worden, schrieb die Nachrichtenagentur PA am Mittag. Auf Internetseiten, die Schiffsrouten detailliert verfolgen, ist zu sehen, dass mehrere Schiffe in der Nähe vor Ort sind. Der in Brand geratene Öltanker soll demnach die »Stena Immaculate« sein, die unter US-Flagge fährt. Das Frachtschiff soll die unter portugiesischer Flagge fahrende »Solong« sein. Auf Fotos und Videos, die Aufnahmen von der Unglücksstelle am Nachmittag zeigen sollen, sind dichte Rauchschwaden zu sehen. (dpa/jW)