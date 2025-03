»Zum 100. Geburtstag von André Müller sen.«. Lesung. Er war Theaterkritiker, Brecht-, Shakespeare- und Hacks-Kenner und -Propagandist, kommunistischer Kulturpolitiker, Roman- und Bühnenautor, Anekdotenschreiber und Hacks-Freund. Mit Erinnerungen an ihn kommen zu Wort: Ex-jW-Chef­redakteur Stefan Huth und Verleger Matthias Oehme. Anmeldung: tickets@peter-hacks-gesellschaft.de. Donnerstag, 13.3., 19.30 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft

»Netanjahu – ein Betriebsunfall in der Geschichte Israels?« Vortrag mit Diskussion. Nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 erklären Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der ehemalige Kriegsminister Joaw Gallant der Hamas den Krieg und proklamieren die Vernichtung von Gaza. In diesem Krieg wurden bis heute etwa 60.000 Menschen getötet. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag erließ Haftbefehl gegen beide. Sonnabend, 15.3., 15.30 Uhr. Ort: Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Str. 92, Hannover

»Die Frauen der Rosenstraße«. Spielfilm von Margarethe von Trotta nach einer wahren Begebenheit. Erst seit etwa zehn Jahren nehmen Historiker den Aufstand der »arischen« Frauen jüdischer Männer in der Berliner Rosenstraße zur Kenntnis, mit dem die meisten dank großer Solidarität die Deportation ihrer Männer verhindern oder gar rückgängig machen konnten. Mit anschließendem Filmgespräch. Sonntag, 16.3., 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstraße 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: Verein Dritte-Welt-Haus Frankfurt