Die Frage, wie die Ukrainer auf den Eklat in Washington am 28. Februar reagierten, beantwortete ARD-Korrespondentin Birgit Virnich aus Kiew so: »Schockstarre, Fassungslosigkeit. Hier wurde der Präsident eines angegriffenen Landes gedömittelt.« – Helau und Alaaf! Virnich meinte wahrscheinlich »gedemütigt«. Die Aufzeichnung der Verabredung zum »Deal« – seltene Erden für die USA gegen irgendwas mit Frieden – zeigte schonungslos: Der Komiker Wolodimir benimmt sich auf seiner Stuhlkante im Oval Office wie ein missratener Sohn, der statt zu studieren Papas Kohle mit Pokern, Koks und Nutten durchbringt. Frech stellt er weiter Forderungen, bei Kritik wird er pampig. Das war gut gemachtes Trash-TV und ein Signal an Putin: Mit dem Flegel sind wir durch.

Dabei ist der Geldwäschereibetreiber und Rüstungsaktienboomer Selenskij doch recht fleißig. Im Vorfeld des Treffens im Weißen Haus hat er offenbar den Briten seine seltenen Erden versprochen (»Geheimvertrag«), von denen die Russen meinen, dass sie ihnen gehören (erobert), bevor er sie schließlich Trump nur gegen Sicherheitsgarantien anbot (NATO-Beitritt). Die Schlitzohrnummer kam bei J. D. Vance nicht gut an, deshalb gab es auch kein Abendbrot. Aus Freude über Selenskijs Nichtunterzeichnung des Deals wurde der Räuberhauptmann wenige Stunden später in London von Starmer fast zu Boden geknutscht. Die fünf Pfeifen (»Group of Five«), Verteidigungsminister von GB, FR, IT, PL und Schland, säumten nicht, per Videokonferenz Wolodimir ebenfalls ihre Treue zu geloben. Ja, Blackrock schießt wie Amor seine Pfeile, wohin er will, der schwarze Gott des Geldes hat schon Verträge zum Wiederaufbau der Ukraine gemacht. Da lohnt es sich, wenn noch mehr kaputtgeht.

Zwar schön für die USA, dass »Europas« Militärhilfen Unmengen Geld in ihre Rüstungskassen spülen und das Kapital infolge der Sanktionen aus der EU in die USA flieht. Aber im Grunde kann Trump kein kriegsgeschwächtes Russland gebrauchen. Schwäche würde es in größere Abhängigkeit von China treiben, wodurch wiederum Chinas Stärke wächst … Der amerikanische Alptraum.

Währenddessen raubt Brüssel den Völkern EU-Europas den Schlaf: 800 Milliarden soll die Aufrüstung kosten, verkündet Flinten-Uschi. »Komisch, dass uns eingeredet wird, Putin würde Deutschland überfallen wollen«, wundert sich Roswitha. »Was gibt es denn hier zu holen?« – »Braunkohle aus der Lausitz wird zur Zeit hoch gehandelt auf dem Weltmarkt«, lästert Udo. »Und erst die Spreewaldgurken!« – »Wir schlagen Putin einen Deal vor«, überlegt Rossi. »Er bekommt das Tesla-Werk in Brandenburg. Dafür kocht er uns lecker …«:

Golubzy

Von einem Weißkohl die Blätter lösen und blanchieren. 500 g Hackfleisch (Schwein) mit 100 g gekochtem Reis, zwei fein geraspelten Karotten, einer gehackten Zwiebel, Knoblauch und Salz, Pfeffer und Paprika vermengen. Die Mischung in die Kohlblätter wickeln, dabei Seiten einschlagen und mit Küchengarn fixieren. Rouladen in einen Bräter legen. 200 ml Gemüsebrühe mit Tomatenmark und zwei EL Rahm vermengen und über die Rouladen gießen. Zugedeckt ca. 70 Minuten bei mittlerer Hitze schmoren.