Einkommensverluste bei Frauen durch Ehe

München. Die Ehe kostet Frauen im Schnitt ein Fünftel ihres Einkommens. Zu diesem Ergebnis kommen Forscherinnen des kapitalnahen Münchner Ifo-Instituts, berichtete dpa am Freitag. »Unsere Untersuchungen zeigen, dass sich in einer Ehe die Einkommensunterschiede zwischen Mann und Frau vergrößern, und das unabhängig von der Geburt von Kindern«, sagte Ifo-Forscherin Elena Herold. Die Effekte zeigten sich innerhalb weniger Jahre nach Eheschließung. Betrachte man, wie sich die Einkommen von Männern und Frauen nach einer Eheschließung im Vergleich zum Jahr vor der Hochzeit verändern, gebe es bei den Männern keine größeren Auffälligkeiten, so Herold.(dpa/jW)