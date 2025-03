Kapital kontrolliert Wissenschaft

Wiesbaden. In der BRD wird weiterhin viel in Forschung und Entwicklung investiert, von der Privatwirtschaft jedoch weitaus mehr als vom Staat. Für das Jahr 2023 nannte das Statistische Bundesamt am Freitag eine Summe von 129,7 Milliarden Euro, was weiterhin 3,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspreche und eine Steigerung von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeute. Davon entfalle nur ein Drittel auf den Staat. Dieser habe seine Ausgaben in Hochschulen (1,8 Prozent) und anderen geförderten Einrichtungen (6,0 Prozent) deutlich langsamer gesteigert als das Kapital (8,0 Prozent). (dpa/jW)