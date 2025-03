Gesetzliche Krankenkassen 2024 mit Milliardendefizit

Berlin. Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) haben im vergangenen Jahr ein Defizit von rund 6,2 Milliarden Euro verzeichnet. Das geht nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums aus dem vorläufigen Finanzergebnis für 2024 hervor, berichtete AFP am Freitag. Die Finanzreserven der Kassen sanken demnach deutlich unter die gesetzlich vorgeschriebene Mindestreserve von 0,2 Monatsausgaben. Das Defizit des Gesundheitsfonds betrug 3,7 Milliarden Euro. Den Einnahmen der GKV in Höhe von 320,6 Milliarden Euro standen dem Finanzergebnis zufolge im vergangenen Jahr Ausgaben in Höhe von 326,9 Milliarden Euro gegenüber. (AFP/jW)