Rheinmetall treibt Panzerprojekt voran

Düsseldorf. Die Waffenschmieden Rheinmetall, KNDS und Thales treiben die Pläne für ein deutsch-französisches Panzerprojekt voran. Die Unternehmen meldeten die Pläne für das Gemeinschaftsunternehmen MGCS Project Company beim Bundeskartellamt zur Prüfung an, wie die Bonner Behörde am Freitag mitteilte. Rheinmetall, KNDS Deutschland, KNDS France und Thales sollen danach jeweils 25 Prozent an dem Unternehmen zur Entwicklung eines neuen Kampfpanzers halten. MGCS oder Main Ground Combat System ist ein deutsch-französisches Rüstungsprogramm, das darauf abzielt, bis 2040 die Panzer »Leopard 2« und »Leclerc« zu ersetzen. (Reuters/jW)