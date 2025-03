Öffentlicher Dienst: Streiktag der Frauenberufe

Berlin. Am Freitag haben im Rahmen der Tarifrunde beim öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen (ÖD) bundesweit Streiks in den Branchen Gesundheit, Erziehung und soziale Arbeit stattgefunden. Der Streiktag am Equal Pay Day sei »ein deutliches Signal für mehr Lohngerechtigkeit und bessere Arbeitsbedingungen in den sozialen (Frauen-)Berufen«, rief die Verdi-Vorsitzende Christine Behle auf. Doppelbelastung, also Versorgung und Pflege von Angehörigen nebst schlechter bezahlter, oft körperlich und seelisch belastender Lohnarbeit, präge noch immer das Leben vieler Frauen. In zahlreichen Städten blieben laut der Gewerkschaft Kitas und Kliniken bis auf eine Notbetreuung geschlossen. Zudem hätten Streikdemonstrationen stattgefunden. Hintergrund der Ausstände sind zwei ergebnislose Verhandlungsrunden. Bislang liegt kein Angebot der Kapitalseite vor. (AFP/jW)