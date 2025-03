IMAGO/Newscom World Demnächst seltener im VIP-Bereich? Jean-Michel Aphatie bei einem Fußballspiel (Paris, 16.8.2015)

Jean-Michel Aphatie war ein Starjournalist, arbeitete unter anderem für Printmedien wie die Tageszeitungen Le Parisien und Le Monde, für das liberale Wochenmagazin L’Express, für die Fernsehsender Europe 1 und Canal plus und die Radioanstalt France Inter. Er interviewte Große und vermeintlich Große der französischen Politik wie die Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande oder Marine Le Pen – und zwar auf professionellem Niveau. Eines seiner Markenzeichen war, dass er dabei den Akzent seiner südwestfranzösischen Geburtsregion kultivierte.

Nun hat der 66jährige seit Mittwoch Sendeverbot bei der Anstalt RTL, die in den vergangenen Jahren einer seiner wichtigsten, von 2003 bis 2015 sein Haupt-»Arbeitgeber« war. Die Leitung des Radiosenders begründete, er habe »sich geweigert, sich zu entschuldigen«. Entschuldigen wofür? Dafür, dass er eine historische Wahrheit aussprach, wie die linke Tageszeitung L’Humanité zu Recht kommentierte. Er hatte, im generellen Kontext wachsender Spannungen zwischen den Regierungen in Frankreich und seiner früheren Kolonie Algerien, daran erinnert, dass die französische Staatsmacht große und größte Verbrechen in dem ab 1830 von ihr eroberten Land begangen hatte.

»Wir (gemeint ist Frankreich, B. S.) haben Hunderte von Oradour-sur-Glane in Algerien verübt«, erklärte Aphatie in einer Sendung am 26. Februar. Oradour ist eine Ortschaft im französischen Zentralmassiv, in welcher eine Einheit der Waffen-SS am 10. Juni 1944 mindestens 642 Einwohnerinnen und Einwohner umbrachte. Dieses Massaker, an das jährlich erinnert wird, war Teil der Verbrechen Nazideutschlands.

Der französische Journalist verglich allerdings nicht den Holocaust mit den kolonialen Massakern, was man tatsächlich kritikwürdig hätte nennen können – sondern einen von den Schlächtern so genannten »Vergeltungsakt« gegen die Zivilbevölkerung, um den Widerstand in einem unterworfenen Land zu brechen oder zu bestrafen. Auf dieser Ebene trifft der Vergleich jedoch absolut zu. Darauf wiesen auch französische Medien hin, darunter L’Humanité und das durch den Soziologen und Bauern Nicolas Framont gegründete Frustration Magazine.

Dabei geht es nicht nur um die gigantischen Verbrechen, die Frankreich in Algerien während des Unabhängigkeitskriegs von 1954 bis 1962 begangen hat. Es geht auch um die Phase der Unterwerfung Algeriens in den Kriegen von 1830 bis etwa 1850. Der französische bürgerliche Philosoph Bernard-Henri Lévy (»BHL«), der ansonsten nicht als Kritiker des Kolonialismus in Erscheinung tritt, sondern als Befürworter des westlichen militärischen Interventionismus, nahm dazu bereits 2005 in einem tatsächlich kritischen Artikel beim konservativen Wochenmagazin Le Point Stellung. Darin bezifferte er die Zahl der durch die französische Offensive in Algerien Getöteten in der Eroberungsphase auf 700.000. Das war ein Drittel der damaligen Bevölkerung. Er nennt dabei unter anderem den General Thomas Robert Bugeaud, den Erfinder der »Enfumades« in den Jahren um 1845. Dabei handelte es sich um die Tötung von ganzen Dorfbevölkerungen mittels der Einleitung von Rauch in Höhlen, in denen diese zusammengetrieben wurden.

Während der Politiker Manuel Bompard von der linken Wahlplattform LFI um Jean-Luc Mélenchon kritisierte, ein Sender gebe »dem Druck von Revisionisten und Kolonialnostalgikern nach«, gab es auch Applaus für die Entscheidung von RTL. Vor allem von einschlägiger Seite. Julien Odoul vom ultrarechten Rassemblement National (RN) kommentierte kurz: »Raus mit der Frankophobie!«, und benutzte damit ein neues Kunstwort der Neofaschisten für vermeintliche Landesfeindlichkeit. Paulin Césari von der reaktionären Wochenendpublikation Figaro Magazine bezeichnete Aphatie – er hatte bis dahin eine eher bürgerliche Aura – nun als »Evangelisten der Woke-Ideologie«. Die staatliche Medienaufsichtsbehörde Arcom, die Verstöße gegen Gesetze oder die journalistische Ethik ahnden kann, ermittelt nun – gegen Aphatie, um zu klären, ob eine Sanktion zu verhängen sei.