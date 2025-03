Nachschlag: Pickelhaubenphantasie

Joerg Boethling/IMAGO

Die wirklich wichtigen Dinge werden halbnachts halbwach bei Markus Lanz besprochen. Im offensten Hinterzimmer der Republik – dem ZDF. Theveßen, Hofreiter, van Aken, die Journalistin Sabine Rennefanz, Masala und Ökonom Rüdiger Bachmann. Die Stimmung ist weihevoll bedächtig. Großes steht an. Der Hofreiter-Toni weiß, wir brauchen eine glaubwürdige Abschreckung, so glaubwürdig, dass der Putin gar nicht erst in die Versuchung kommt. Vielleicht gewönnen wir ja am Ende einen langen Krieg, schmachtet Hofreiter weiter – man sieht ihn schon die Stiefel anmessen und das Wams zurren –, doch dann kehrt er zurück aus seiner Pickelhaubenphantasie: »Aber ich will diesen Krieg gar nicht …« (hören wir da ein Aufatmen bei Jan van Aken?) »… ich will, dass Europa …« (hä?) »… dass die Europäische Union« (besser), »so aufgestellt ist, dass Russland diesen Krieg gar nicht erst …« Der Rest ist bekannt. Die Abstimmung über die neuen Kriegskredite in Milliardenhöhe folgt nächste Woche. (mis)