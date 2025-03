Nachschlag: Rundfunk total kaputt

Daniel Cole/REUTERS

Das hatte wenig mit der Wahrheit zu tun, was Marietta Slomka im »Heute-Journal« zur Oscar-Verleihung am Sonntag sagte: Diese sei »von vielen Beobachtern als erstaunlich unpolitisch beschrieben« worden. Schon im »Morgenjournal« des gleichen Senders hatte Reporter David Sauer live berichtet, dass er die Preisvergabe als »eher unpolitisch für diese politisch aufgeladenen Zeiten« erlebt habe, es habe in der Hinsicht »keinen Aufreger« gegeben. Diese Behauptungen darf man getrost als Skandal werten, denn mit keinem Wort wurde erwähnt, dass der Film »No Other Land« über die israelische Besatzungs- und Vertreibungspolitik in der Westbank als bester Dokumentarfilm in Los Angeles ausgezeichnet wurde. Nachdem das palästinensisch-israelische Filmteam auf der Berlinale 2024 für seine Stellungnahme zum Nahostkonflikt als »antisemitisch« gebrandmarkt worden war, wird seine Arbeit nun einfach totgeschwiegen. Was meinte ein Nutzer der Plattform X: »Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist total kaputt.« (jt)