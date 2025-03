Aussterbendes Tier des Tages: Die Milchkuh

Vitaly Timkiv/SNA/imago Laboranalyse von Milch

Wussten Sie, dass blickdichte Glasscheiben, auch Milchglas genannt, ohne die Zugabe von Milch hergestellt werden? Ähnlich bei der Biersorte »Corona«. Neben Bier finden wir Mais, Reis, Papayaenzyme und Vitamin C im Glas. Auch gut: Der erste »synthetische Lederlappen« wurde von der Marke »Vileda« eingeführt. Vileda? Ja, steht für »wie Leder«. Aber nun hat jemand den Spaß übertrieben. Für schwache Gemüter gilt: Bitte hinsetzen! Das mit dem Milchglas mag ja noch hinkommen, aber die Firma Brown Foods (USA) bereitet gerade die Markteinführung von »Unreal Milk« vor. Was? Nun, dabei handelt es sich um die erste im Labor hergestellte Milch, die ohne die Hilfe von Kühen (sie wissen schon, diese violetten Paarhufer) auskommt. Die Soße, äh … Milch soll mittels »Säugetierzellkulturtechnologie« das Licht der Welt erblickt haben. Als ich das meinem Nachbarn erzählte, nickte der nur und meinte, man erfinde gerade tierische Fette im Labor, damit vegane Wurst und Fleisch mehr Geschmack bekommen und damit auch mehr Kunden anlocken. Und jetzt rechnen wir diese Entwicklung einmal hoch. Unser Frühstücksei! Da will ich lieber nicht wissen, wie das Labor da verfahren möchte. Eisbein ist einfach. Das Labor steht dann eben in Island. Spaß beiseite, der Markt ist gigantisch, und es geht natürlich um eine massive Rationalisierungsmaßnahme: Züchter, Stallanlagen, Futter, Heizung, landwirtschaftliche Nutzflächen, Transport, Schlachthof, Verarbeitung … Das Gegenmodell liest sich so: Einem Tier wird Muskelgewebe entnommen, daraus werden Stammzellen gewonnen und mit einem Nährmedium, bei besten Bedingungen, so vermehrt, dass am Ende wahlweise ein Steak, ein Chickenwing oder Bratwürste entstehen. Steht das Labor in Erfurt, sind es … Sie wissen schon.