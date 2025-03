»Rosa Luxemburg in Berlin. Ein biographischer Stadtführer«. Buchvorstellung. Zum 154. Geburtstag von Rosa Luxemburg. Lesung mit Fotos und Audios der Autorin Claudia von Gélieu. In 40 Stationen zeichnet das Buch Leben und Wirken von Rosa Luxemburg in Berlin nach. Mittwoch, 5.3., 18 Uhr. Ort: Rosa-Luxemburg-Stiftung, Straße der Pariser Kommune 8 A, Berlin. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung

»Wir haben eine Welt zu gewinnen! – Die Befreiung der Frau befreit uns alle«. Frauenrevolution sind große Worte – doch nicht weniger wollen wir wagen! Wir möchten Ideen aus der kurdischen Frauenbewegung vorstellen und diskutieren, was autonome Frauenorganisierung bedeutet, welche Kraft darin liegt und wie es uns gelingt, das Patriarchat anzugreifen und zu zerschlagen! Donnerstag, 6.3., 18.30 Uhr. Ort: Garage Ost, Hermann-Liebmann-Str. 65-67, Leipzig. Veranstalter: Jugendkommune Leipzig

»Demonstration zum internationalen Frauen*kampftag. Feministisch – solidarisch gewerkschaftlich«. Auch in diesem Jahr ruft ein breites Bündnis zur Demonstration am Internationalen Frauen*tag auf. Wir wünschen uns, dass auf unserer Demonstration gemeinsame feministische Forderungen und Kämpfe im Mittelpunkt stehen. Unsere Demonstration ist offen für Menschen aller Geschlechter. 8.3., 12.30 Uhr, Oranienplatz, Berlin. Veranstalter: DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg u. a.