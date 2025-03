Zeichen an die Welt

Brian Snyder/REUTERS Auf Krawall gebürstet: Nicht einmal an Selenskijs Militärkluft ließ Trump ein gutes Haar (Washington, 28.2.2025)

Auch wenn es die US-Seite anders darstellt: Es war nicht Wolodimir Selenskij, der sich bei seinem Treffen mit Donald Trump und dessen Stellvertreter J. D. Vance am Freitag respektlos benommen hat. Er hat das getan, was man in Verhandlungen tut, solange die den Schein der Gleichrangigkeit beider Seiten wahren: auch den eigenen Standpunkt darstellen. Sogar immer mit der Vorabfrage: »Darf ich jetzt auch mal was sagen?« Dass er dasselbe gesagt hat wie seit Jahren, steht auf einem anderen Blatt.

Aber nicht einmal das hat die Gastgeber noch besonders interessiert. Sie waren auf Krawall gebürstet. Wo gibt es denn so etwas, dass man einen Gast schon vor der Tür wegen dessen Kleidung aufzieht? »Na, Sie haben sich ja heute wieder voll aufgebrezelt«, pflaumte Trump den wie üblich in seiner uniformähnlichen Kluft auftretenden Selenskij an, als der das Weiße Haus noch nicht einmal betreten hatte. Klar ist: Trump wollte den Krach. Und er schob den Hohn hinterher, als er Selenskij nach zehn Minuten öffentlich ausgetragenen Streits hinauskomplimentierte: »Ich denke, wir haben jetzt genug gesehen, das wird eine Sternstunde in der Geschichte des Fernsehens.«

Dahinter allerdings steht erstens ein ernsthafter Zielkonflikt: Trump will offenkundig mit Russland wieder ins Geschäft kommen, und da steht jemand im Weg, der ständig in moralisierendem Ton Bedingungen stellt, die dies ausschließen sollen. Der ukrainische Nationalismus, den die USA im Winter 2013/14 selbst in Kiew an die Macht gebracht haben und gegen den Trump in seiner ersten Amtszeit nichts hatte, hat sich als Hindernis für die aktuelle Politik der USA erwiesen. Und zwar, brutal realistisch gesagt, weil er nicht die Ergebnisse gebracht hat, die erwartet wurden – Russland militärisch und ökonomisch kleinzukriegen. O-Ton Trump zu Selenskij: »Ihnen laufen die Soldaten weg. Sie haben keine Karten mehr in der Hand.« Und als der zu kontern suchte, auch die USA hätten gelegentlich militärische Probleme, rastete Trump endgültig aus und keifte nur noch herum.

Das mag in Hinterzimmern hin und wieder vorkommen. Warum aber diese öffentliche Inszenierung der Demütigung eines bisherigen Verbündeten, der fallengelassen wird wie eine heiße Kartoffel? Weil die Abkanzelung Selenskijs zweitens auch ein Zeichen an die Welt sein sollte: Widerspruch wird nicht mehr geduldet, Parieren ist angesagt. Und diese Lektion geht genauso auch an die Adresse der EU und anderer »Partnerländer«. Die merken jetzt ebenso wie Selenskij, in welchem Maße man sich auf Zusagen der USA verlassen kann – im Zweifelsfall eben gar nicht. Trumps Mobbingsitzung vom Freitag ist die Fortsetzung des Anspruchs der USA auf allseitige Vorherrschaft aus den 1990er Jahren. Kein Bruch mit irgend etwas.