»Mi país imaginario«. Dokumentarfilm. Der Film zeigt aufwühlende Aufnahmen von Protesten an vorderster Front und Interviews mit engagierten Aktivistenführern und stellt auf eindrucksvolle Weise eine Verbindung zwischen der komplizierten und blutigen Geschichte Chiles, den aktuellen revolutionären sozialen Bewegungen und der Wahl eines neuen Präsidenten her. Montag, 3.3., 18 Uhr. Ort: Cinema, Warendorfer Straße 45–47, Münster. Veranstalter: Frauen*referat AStA der Universität Münster

»Keine mehr«. Theaterstück gegen Gewalt an Frauen. In der dokumentarischen Lesung erzählen drei Frauen von Gewalterfahrungen und kontextualisieren ihre Betroffenheit. Anschließende Podiumsdiskussion mit dem Frauennotruf Lübeck, der Interventionistischen Linken Lübeck und einer Wendo-Trainer*in. Mittwoch, 5.3., 18 Uhr. Ort: Europäisches Hansemuseum, An der Untertrave 1, Lübeck. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Schleswig-Holstein

»Der Ukraine-Krieg. Die Wurzeln, die Akteure und die Rolle der NATO. Die andere Sicht«. Vortrag von Militärhistoriker Lothar Schröter. Über die geopolitischen Umbrüche dieser Zeit. Mittwoch, 5.3., 18.30 Uhr. Ort: Bei Atif (Hinterhof), Bartelsstr. 25, Hamburg. Veranstalter: Jour Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg