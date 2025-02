Nachschlag: Pepe Nietnagel

TBM/United Archives/imago Humor aus der Mottenkiste: Hansi Kraus als Pepe, der Paukerschreck

Es gibt eine Epoche, die will nur die AfD zurück: die piefige Adenauer-Zeit. Seitenscheitel, Kastenjacke und VW-Käfer. Wer sich außerdem gerne in ein konservatives Parallelhumoruniversum zurückbeamen möchte, ohne sein Wohnzimmer zu verlassen, der kann gerne die Filmreihe (insgesamt sieben Teile) um den ewigen Paukerschreck Pepe Nietnagel (Hansi Kraus) in der ARD-Mediathek anschalten. Die ist zwar erst Ende der 1960er Jahre entstanden, wirkt aufgrund ihrer Machart und Ausstattung aber wie ein Produkt der konservativen Adenauer-Ära. Die Mediathek zeigt den ersten Teil der Blödelreihe: »Zur Hölle mit den Paukern«. Der Ablauf ist immer derselbe: Eine kalauernde Schülerbande um Pepe, den »Paukerschreck«, veralbert das Lehrerkollegium des Mommsen-Gymnasiums mit zum Teil unterirdischen Humorkanonaden. Legendär ist hier Theo Lingen als Dr. Gottlieb Taft, der den stockkonservativen Schuldirektor gibt. Wer also auf albernen Pennäler- und Busengrabscherhumor steht, ist bei Pepe an der richtigen Adresse. (mo)