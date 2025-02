Echte Männer des Tages: Krah und Helferich

Annegret Hilse/REUTERS Maximilian Krah

Das Herumtrampeln auf anderen haben Maximilian Krah (geb. 1977 in der Oberlausitz/DDR, katholisch) und Matthias Helferich (geb. 1988 in Dortmund/BRD, protestantisch) in der CDU gelernt. Die beiden AfD-Bundestagsabgeordneten, die am Dienstag in die Fraktion der Partei mit der Ein-Punkt-Weltanschauung – Einwanderer sind schuld, egal woran – aufgenommen wurden, hatten sich einst das Etikett christlich-demokratisch angeklebt. 2016 tauchten sie in der AfD auf und sorgten für Ärger. Krah fand etwa die Nazivokabel »Umvolkung« passend für Angela Merkels Politik, Helferich die Eigenbezeichnung »das freundliche Gesicht des NS«. Als er 2021 auf der AfD-Landesliste Nordrhein-Westfalen in den Bundestag gewählt wurde, machte ihn die Fraktion zum Fraktionslosen. 2025 gab es kein Problem.

Krah, seit 2019 im Europaparlament und AfD-Spitzenkandidat für die EU-Wahlen im Juni 2024, teilte im Mai 2024 mit, in der SS seien »auch viele Bauern« gewesen, mit einem »hohen Prozentsatz an Kriminellen, aber nicht nur«. Die französischen Neofaschisten vom Rassemblement National schlossen ihn aus der gemeinsamen Fraktion aus, öffentlich wollte ihn die AfD nicht mehr sehen. Allerdings hatte er mit seinem SS-Spruch in Geschichtsbetrachtung das Niveau seiner am Dienstag wiedergewählten Kofraktionsvorsitzenden Alice »Hitler war Kommunist« Weidel erreicht. Das belohnten am Sonntag 44,2 Prozent der Wähler im Wahlkreis Chemnitzer Umland/Erzgebirge 2 mit dem Direkteinzug ins Parlament und nun die AfD-Fraktion. Auf Tik Tok proklamierte Krah einst, »echte Männer« seien rechts. Die werden allerdings auch in seinem Fall wie alle Alt- und Neonazis von fleischlichen Plagen heimgesucht. Krah: »Kollektiver sexueller Missbrauch europäischer Mädchen ist die typische Begleiterscheinung der orientalischen Landnahme.« Nazis kommen vor allem zu kurz.