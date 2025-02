»Ist der Krieg im Recht?« Vortrag mit Diskussion. Mit welchen rechtlichen Mitteln wird ein Krieg vorbereitet? Auf welche Weise instrumentalisieren Kapital, Staat und Militär das Recht auf dem Weg zum Krieg? Dienstag, 25.2., 19 Uhr. Ort: Vila Ichon, Goetheplatz 4, Bremen. Veranstalter: MASCH Bremen

»Net met uns!« Lesung mit Buchautor Hartwin Gromes. Vor 500 Jahre standen Bauern gegen die feudale Zwangsherrschaft auf. Es ist ein großartiges Jubiläum, um an ›Helden und Rebellen in Baden und Schwaben‹ zu erinnern, wie das Buch im Untertitel heißt. Mittwoch, 26.2., 19 Uh. Ort und Veranstalter: Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart

»Überausbeutung migrantischer Arbeiterinnen und Arbeiter. Strategien der Gegenwehr«. Vortrag mit Diskussion. Konzerne wie Amazon oder Tönnies profitieren von der Überausbeutung migrantischer Arbeiter: niedrige Löhne, überlange Arbeitszeiten, eine hohe Anzahl an Arbeitsunfällen, stark gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen und befristete Verträge. Mittwoch, 26.2., 18 Uhr. Ort: Museum des Kapitalismus, Köpenicker Str. 172, Berlin. Veranstalter: Berlin Workers Support

»Rote Zone: Antifa in den 90ern in Hannover«. Diskussion. In Hannover gab es in den 90er Jahren eine aktive und gewalttätige Neonaziszene. Es sprechen über den Widerstand damals aktive Antifas: Welche Rolle spielten militante Aktionen, Organisation und Subkultur beim Aufbau von Gegenmacht? Donnerstag, 27.2., 19 Uhr. Ort: UJZ Korn, Kornstraße 28, Hannover. Veranstalter: Interventionistische Linke