Nachschlag: Zäune

Universal Pictures/Cinema Publishers Collection/imago Der Sicherheitszaun wiederum ist längst zum Bild Europas geworden

Angeblich ein Science-Fiction-Film. Der Witz: Ausgerechnet das Vereinigte Königreich soll den im Jahr 2027 letzten in Europa noch funktionsfähigen Staat repräsentieren. Mit der kaputten Stadt London im Zentrum. Was ist da aus dem urbanen Leben und den Utopien geworden? Nichts Gutes: Sicherheitszäune. Der Film basiert vage auf Margaret Atwoods vielfach adaptiertem Roman »The Handmaid’s Tale«. Er zeigt eine Welt, in der illegale Migra­tion das schlimmste Verbrechen ist und in der aus obskuren Gründen totale Unfruchtbarkeit herrscht. Die Menschheit droht, auszusterben. Die britische Regierung kümmert sich entsprechend liebevoll um ihre Bürger und verteilt fürsorglich Suizidta­bletten. Der Sicherheitszaun wiederum ist längst zum Bild Europas geworden. Mit Polizisten auf der einen Seite, Mi­granten und Terroristen auf der anderen. In dieser Bedrohungsphantasie sorgen namenlose Migranten, die mit Maschinenpistole in der Hand durch die Straßen laufen und »Allah ist groß« rufen, für den tödlichen Ernst. (aha)