Nachschlag: Adam 5.0

IMAGO/Depositphotos Die Bevölkerung in der Welt von »Dr. Stone« ist plötzlich zu Stein erstarrt und harrt ihrer Befreiung. Nachbildung (l.) einer der Hauptfiguren (Tokio, 24.5.2022)

»Telekolleg« trifft »Minecraft«: In dem Manga »Dr. Stone«, dessen Zeichentrickverfilmung derzeit auf Netflix zu sehen ist, wurde die Weltbevölkerung aus heiterem Himmel versteinert. Ein paar Jahrtausende später wacht Senku Ishigami auf. Seine Mission: die menschliche Zivilisation wiederaufbauen. Dazu dient dem Protagonisten nicht nur sein umfangreiches Wissen von der organischen und anorganischen Chemie, der Physik bis hin zur Mikroelektronik. Zentraler Faktor ist die menschliche Arbeitskraft – seiner entsteinerten Freunde und eines ganzen Dorfes. Dieses blieb von den mysteriösen Strahlen verschont und entwickelte seit Generationen eine eigene Kultur. So detailliert und realistisch Senkus immer komplexer werdende Bauanleitungen geraten (Schießpulver, mineralisches Antibiotikum, Mobiltelefon), so ausgeprägt ist auch die genretypische Überzeichnung der Charaktere. Das – oder diese nahezu götzenhafte Lobpreisung »der Wissenschaft« – kann schnell auf den Zeiger gehen. (mb)