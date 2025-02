Nachschlag: Peinliche Erinnerung

ARD/rbb/Gordon Muehle Verwachsdingsgefahr: Tatort – Totart

Schon wieder durfte die Rechtsaußenkandidatin Alice Weidel am Sonntag im Fernsehen schlechte Laune verbreiten, während Die Linke noch nicht einmal zu der Elefantenrunde auf RTL geladen war. Einmal mehr nahmen Flucht und Migration einen großen Teil der Debatte ein. Doch der originellste, wenn auch nicht unbedingt gelungene Beitrag zum Thema kam an dem Abend weder von den versammelten Spitzen von Union, SPD und Grünen, geschweige denn der AfD. Vielmehr war er zur gleichen Zeit im Gewande eines Fernsehkrimis in der ARD zu sehen: Dort erinnerte nämlich der »Tatort« mit dem Titel »Vier Leben« daran, wie schmählich all die vielen Helfer, die der Bundeswehr und ihrem »zivilen« Tross in Afghanistan zugearbeitet hatten, beim hastigen Abzug aus Kabul 2021 verraten und auf Gedeih und Verderb der Gnade der heranrückenden Taliban überlassen wurden. Wobei das nicht das einzige »Versagen« in dem Land am Hindukusch war. Doch die Konsequenzen sollen anscheinend die Betroffenen selbst tragen. (jt)