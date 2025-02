Frank Gaeth/IMAGO Gebar ein Monster: Kabarettist Berni Wagner

Sonntag, 18 Uhr. Der Deutschlandfunk sendet die erste Prognose zum Ausgang der Bundestagswahl. Die Union hat demnach gewonnen, gleich dahinter die AfD, abgeschlagen Grüne und SPD. FDP, Linke und BSW schaffen es gerade so über die Fünfprozenthürde. Es zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. CSU: »Eine Koalition? Nicht mit den Grünen!« FDP: »Nicht mit den Grünen, der SPD, der Linken und dem BSW.« SPD: »Nicht mit Merz.« Merz: »Nicht mit der AfD, außer ein bisschen.« BSW: »Im Zweifel mit jedem. Mit den Faschisten aber nur unter der Bedingung, dass sie nicht wieder Russland überfallen.« Die Linke: »Mit niemandem! Seitdem wir nicht mehr andauernd davon reden, mit wem wir alles koalieren könnten, ohne dabei etwas durchzusetzen, wählen die Leute uns wieder.« AfD: »Wir koalieren mit jeder Partei, die uns ermöglicht, die Parteien zu verbieten und Kickl zum Volkskanzler zu machen.« Moderator: »Kickl ist doch Österreicher!« – »Hitler war auch Österreicher.« – »Frau Weidel, neulich war Hitler für Sie noch ein Kommunist!« – »War er, als er jung war. Jeder, der mit zwanzig kein Kommunist ist, hat kein Herz, oder?« – »Und wer mit vierzig immer noch Kommunist ist, hat keinen Verstand?« – »Nein. Wer mit vierzig immer noch Kommunist ist, hat bald keinen Kopf mehr.«

Damit ist das Thema Bundestagswahl für diese Radiowoche abgehakt, es folgen elf wahllose Programmvorschläge. Der erste ist »Toxisches Gold«, eine Reportage über Goldsucher im brasilianischen Regenwald (Di., 19.15 Uhr, DLF). In »Kaisers Klänge« spielt der namensgebende DJ die größten Bauernkriegshits der letzten 500 Jahre, darunter »Des Geyers schwarzer Haufen« (Mi., 15.04 Uhr, HR 2 Kultur, Do., 20.04 Uhr, SWR Kultur). Ein Mann gräbt im Nachlass des verstorbenen Vaters und stößt auf Unsägliches im Radiokrimi »Wer das Schweigen bricht« von Mechtild Borrmann (WDR 2012, Fr., 19.04 Uhr, WDR 3, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5). Wer vom Schweigen spricht, darf vorm Verstummen nicht reden, sagt der Bayer, der wo weiß, »Wie man an der Wortwurst zuzelt«; im »Bayerischen Feuilleton« geht es am Wochenende um das Reinheitsverbot der bairischen Sprache (Sa., 8.05 Uhr, So., 12.05 Uhr, Bayern 2). »Der Rächtschraipkönich« ist ein Knirps aus der Klasse 3b, der mit einer Worterfindungsstörung gesegnet ist; Kinderhörspiel von Peter Jacobi (HR, NDR 2013, Sa., 19.04 Uhr, So., 7.04 Uhr, WDR 5).

Am Samstag abend: Der Kabarettist und Fischfossilienforscher Berni Wagner hat ein neues Soloprogramm geschaffen, und siehe: Er gebar ein »Monster« (Sa., 19.05 Uhr, So., 21.30 Uhr, Ö 1). Danach auf der Bühne »Casanova«, die von Ralph Benatzky als Revue verkleidete Komödie »Cagliostro in Wien« von Johann Strauss (Sohn), aufgenommen im Dezember in der Staatsoper Stuttgart (Sa., 20.03 Uhr, BR Klassik, HR 2 Kultur, MDR Klassik, NDR Kultur, Radio 3, SR 2 Kultur, WDR 3). Kommende Woche erscheint der Roman »Hundert Wörter für Schnee«, Franzobel erzählt darin, wie sechs »Grönländer« 1897 nach New York verschleppt werden, und er dürfte im »Studio LCB« auf die absurde Aktualität der Geschichte angesprochen werden (Sa., 20.05 Uhr, DLF, So., 0.05 Uhr, DLF Kultur). Im Hörspiel »Tape­recordings eines metaphysischen Ingenieurs« hat Kai Grehn Textfragmente von Fernando Pessoa vertont (BR 2020, So., 15.05 Uhr, Bayern 2). Dann meldet sich »Das Wahlstudio« mit ersten Ergebnissen. Würg. (So., 17.05 Uhr, DLF, DLF Kultur) Am Day After PJ Harvey »In Concert«, live mitgeschnitten vergangenen Juli beim »Montreux-Jazz-Festival« (Mo., 20 Uhr, DLF Kultur).