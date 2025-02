ORF und Rundfunkpiraten

Heinz-Peter Bader/File Photo/REUTERS Schlechte Aussichten: Dem Österreichischen Rundfunk (ORF) droht die Zerschlagung

Drei Radionachrichten aus Österreich und der Schweiz: Gegen die befürchtete Zerschlagung des Österreichischen Rundfunks (ORF) durch eine Bundesregierung aus FPÖ und ÖVP ist eine Onlinepetition gestartet worden. Darin werden die Entscheidungsträger der beiden Parteien aufgefordert, »den unabhängigen und öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich nicht zu zerstören«. Ziel sind 41.000 Unterschriften, erreicht wurden bis Sonntag 35.000. Zeichnen kann man unter unser-orf.at. Zum Weltradiotag präsentiert der Freie Sender in der österreichischen Hauptstadt am Donnerstag das Buch »Das Recht auf Radio. 100 Jahre Radio – 25 Jahre Orange 94.0«. Darin wird die alpenländische Rundfunkgeschichte aus zivilgesellschaftlicher Perspektive erzählt, von der Arbeiterradio- bis zur Piratenbewegung. Die Buchvorstellung findet um 19 Uhr im Depot in der Breiten Gasse in Wien statt. Derweil gehen die Kollegen von Rabe, dem Freien Radio im schweizerischen Bern, mit dem Klingelbeutel um. Sie benötigen 200.000 Franken für den Umzug ihrer Studios in ein neues Objekt, weil sie aus dem alten herausgekündigt worden sind. Knapp 37.000 sind schon im Kasten, gespendet wird auf rabe.ch/events/rabe-zieht-um.

Erster Programmvorschlag für die Funkwoche ist ein gebrauchter »ARD-Radiotatort« aus Stuttgart, »Im Königreich Deutschland«, Finkbeiner und Brändle ermitteln im »Reichsbürger«-Sumpf (SWR 2018, Fr., 19.04 Uhr, WDR 3; Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, 19.04 Uhr, SWR Kultur, 19.05 Uhr, HR 2 Kultur, 20.03 Uhr, Bayern 2; So., 17.04 Uhr, SR 2 Kultur, 19.04 Uhr, NDR Kultur; Mo., 20.04 Uhr, MDR Kultur). In den »Radiogeschichten« liest Bernd Rumpf die Erzählung »Das Ei« von Sherwood Anderson; Held der Geschichte ist ein Tölpel aus Ohio, der als Hühnerfarmer genauso scheitert wie als Gastwirt (Di., 11.05 Uhr, Ö 1). In der »Lesezeit« lässt Michael Köhlmeier Kostproben aus seinem jüngsten Roman »Die Verdorbenen (1/2)« hören (Mi., 20.30 Uhr, DLF). Ein ausführliches Feature porträtiert den wundersamen Großvater der Hamburger Sprüher­szene, »OZ. Graffitikünstler. Schmierfink. Rebell (1/2)« (NDR, SWR 2025, Fr., 15.05 Uhr, SWR Kultur); zweiter Teil am Sonntag um 19.04 Uhr. Fünf Jahre ist es her, dass ein Rassist in Hanau neun Menschen, seine Mutter und sich selbst tötete. Die Folgen: keine Diskussion über Inländerkriminalität und »Angst, Wut, Hoffnung« bei den Hinterbliebenen (DLF Kultur, NDR 2025, Sa., 18.05 Uhr; DLF Kultur, So., 20.05 Uhr, DLF).

Am Samstag abend ist eine französische Oper angesetzt, »Les ­Fêtes d’Hébé« von Jean-Philippe Rameau, aufgenommen im Dezember in der Opéra Comique in Paris (Sa., 19.05 Uhr, DLF Kultur). Direkt im Anschluss bringen die »Sounds in concert« Mitschnitte zweier Livekonzerte von »John Mayall und Alexis Korner«, gegeben im Mai 1969 in der Bremer Glocke beziehungsweise 1970 im Staatstheater Oldenburg (Sa., 22.05 Uhr, Bremen Zwei). In »Essay und Diskurs« erzählt Hans von Trotha eine »Kleine, alarmierte Geschichte des Feuilletons« (So., 9.30 Uhr, DLF). Diese drei Sendungen drängen sich noch auf: »Jetzt wandert das Mondlicht an der rechten Seite des Zimmers entlang«, ein Porträt des Dichters Ror Wolf vom wortwütigen jW-Autor Jürgen Roth (HR 2012, So., 18.04 Uhr, HR 2 Kultur), das Hörspiel »Kein Fluss« nach dem gleichnamigen Roman der Argentinierin Selva Almada (SWR 2024, So., 18.30 Uhr, DLF Kultur) und Auszüge aus dem Prosaband »Vor den Vätern sterben die Söhne (1/3)« von Thomas Brasch; es liest Florian Schmidtke (Buchfunk 2017, Mo., 9.04 und 19.04 Uhr, MDR Kultur).