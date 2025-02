Volksfront des Tages: »Herz statt Hetze!«

Hagen Bonn Plakat zur Kampage

Einheit macht stark, haben sich die »demokratischen« Parteien gedacht und gemeinsam mit der Initiative »Brandenburg zeigt Haltung« eine Plakataktion zur Bundestagswahl im Land Brandenburg gestartet. Weiter sollen 450 Organisationen und mehr als 5.700 Personen beteiligt sein, wenn aktuell an 10.000 Standorten Plakate gegen Hass und Hetze aushängen. Aber eben nicht nur dort. Selbst Diakonie, Caritas und unzählige andere bieten die Plakate zum Herunterladen an. Bundesweit!

Man ist überall der Meinung, Demokratie brauche keine »Alternative«. Aha, darum geht es also. Alle gegen einen. Das ist aber gar nicht nett, schon gar nicht, wenn wir darüber nachdenken, wer einst mit dem Hetzen angefangen hat. Menschen, die in der Coronazeit Zweifel an der neuen Gentechnikimpfung hatten, wurden als rechts, »Schwurbler« oder »Coronaleugner« beschimpft. Pfui aber auch! Familien und Freundschaften zerbrachen. Hysterie herrschte, Angst wurde geschürt, wo Besonnenheit gefragt war. Und da Emotionen so zuverlässig funktionieren und politisch bestens ausgebeutet werden können, fanden wir uns bald in der Ukraine-Hysterie wieder, ja, da war man lieber kein »Putinversteher«! Erst hier holte die AfD auf und erfand die »Messermänner« und »Kopftuchmädchen«, also jene, die die Herren Trump und Merz jetzt gnadenlos abschieben wollen. Nein, müssen! Das Volk will das ja, die haben »berechtigte« Angst. Angst, wieder so ein Gefühl. Wie eben Hass, Liebe und Trauer. Völlig menschlich. Eigentlich. Vor allem in einem System, das immer mehr entmenschlicht, das seine Krise täglich vertieft! Und deshalb bewahre ich mir meinen Hass! Hass auf den Kapitalismus, auf die Herrschenden und die Kriegstreiber! Punkt.