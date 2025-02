»Rote Lesung Eins«. Lesung mit Musiker, Schauspieler und Regisseur Oliver Berg. In seinem Gepäck für die »Rote Lesung« befinden sich Streitschriften von Erich Weinert, Erich Mühsam und Wladimir Majakowski, die er in Begleitung eines Plattenspielers vorzutragen gedenkt. Donnerstag, 13.2., 20 Uhr. Ort: Foyer im Theater, Moritz-Seeler-Straße 1, Berlin. Veranstalter: Theater Ost

»Friedensfähig statt kriegstüchtig!« Demonstration gegen die »NATO-Sicherheitskonferenz« und die Militarisierung der Gesellschaft. Gefordert werden Abrüstung, ein Ende von Waffenexporten, Schutz der Zivilbevölkerung und Investitionen in Soziales, Bildung und Umweltschutz statt Rüstung. Sonnabend, 15.2., 13 Uhr. Ort: Karlsplatz, München. Veranstalter: Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz

»Revue Roter Rummel – Ein multimediales Wahltheater«. Kabarett. Am 22.11.1924 hatte in Berlin-Pankow eine neue Form politisch-proletarischer Unterhaltungspropaganda Premiere: Die »Revue Roter Rummel«, eine Montage unter Verwendung aller Möglichkeiten von Musik, Chanson, Akrobatik, Clownerie, Schnellzeichnung, Boxkampf, Projektion, Film, Schauspielszenen und politischer Ansprache. Regisseur war Erwin Piscator, das Buch stammte von Felix Gasbarra, die Musik komponierte Edmund Meisel. 100 Jahre später wird die Revue in die Gegenwart geholt. Freitag, 14.2., 19 Uhr. Ort: Franz-Mehring-Platz 1, Münzenbergsaal, Berlin. Veranstalter: Münzenberg Forum