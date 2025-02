Nachschlag: Tricks

Wild Bunch Germany/dpa Sie hat da eine Theorie: Psychotherapeutin Jane (Jennifer Aniston)

Die theatralische Sendung des 2022 verstorbenen Peter Bogdanovich. In seinem desaströsen letzten Spielfilm mimt Imogen Poots eine Schauspielerin, die einer Reporterin unzuverlässig von ihrem Werdegang berichtet: zunächst Prostituierte aus Brooklyn, dann Broadway-Star. Eines Tages hatte sie ein großer Regisseur ins Hotelzimmer bestellt… Dessen Psychotherapeutin wiederum hat eine Theorie: »You hired that hooker because she turns good tricks«. Grob gesagt: »Du hast diese Nutte angeheuert, weil sie’s gut macht«. Die Redewendung »to turn a trick« bedeutet »anschaffen gehen«, »ankobern«. Das magische Wort »trick« wiederum kann alles mögliche bedeuten, u. a. eben »Freier« – »good trick« ist der besonders einträgliche Freier. »Du hast diese Nutte angeheuert, weil sie gut anschafft.« Anders gesagt, sie fährt zielsicher billige Pointen nach Hause. Meist ist es eine recht traurige Angelegenheit, Witze erklären zu müssen wie Großvater Freud. Diese allerletzte Komödie der Epoche der letzten Menschen macht auch das noch notwendig. (aha)