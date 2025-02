ARTE F/© Découpages/Galaxie Presse Einatmen, ausatmen

Kochstorys: Anditas ­indochinesische Kochkunst

Eine gebürtige Indonesierin vermittelt den Autochthonen Hattenheims mit ihren Kochkursen, dass es mehr gibt als Handkäs mit Musik. BRD 2024.

HR, Sa., 16.45 Uhr

Bunkerwelten – Zwischen Schutzraum und kreativem Freiraum

Mit Feng-Shui und Enver Hoxha: schöner leben im Schatten der Bombe. BRD 2024.

3sat, Sa., 19.20 Uhr

Semperopernball 2025

Aus Dresden – Die große Ballnacht

In der Radeberger-Brauerei steppt der Bär. BRD 2025.

3sat, Sa., 20.15 Uhr

Riechen – Auf der Fährte des verkannten Sinns

Seit seiner Coronaerkrankung leidet ein französischer Sternekoch an Anosmie als Langzeitfolge. Ein Implantat soll ihm den Geruchssinn wiederbringen. F 2024.

Arte, Sa., 21.45 Uhr

Schlaflos in … London

Sachbuchautorin Giulia Beckers Versuch über die Müdigkeit: 24 Stunden wach in der englischen Metropole. BRD 2024.

WDR, So., 13.30 Uhr

Alles wissen

Fluorid wird als Kariesschutz in der Zahnpasta verbaut. Aber fördert das Salz nicht auch Bluthochdruck, Demenz und Diabetes? Dr. Earl James Best jedenfalls weilt nicht mehr unter uns. BRD 2025.

HR, So., 15.30 Uhr

Bestimmt deine Familie, wer du bist?

Sucht in der Familie: Bist du koabhängig?

Papa gibt das Fläschchen. BRD 2025.

ZDF, So., 18.30 Uhr

Das große TV-Duell: Scholz gegen Merz

Dream Theater und Kim Wilde haben sehr frisch Alben herausgebracht – nur falls Sie dem nachvollziehbaren Bedürfnis nachgehen und den deutschen Super Bowl ohne Ton, aber nicht still schauen wollen. BRD 2025.

Das Erste/ZDF, So., 20.15 Uhr

Sportklub Story: Aus Liebe zum Spiel

Exprofis im Amateurfußball

Fußballerinnen und Fußballer können in dem, was sie tun, Genies sein. Da ihre Halbwertszeit so kurz ist, kommen sie oft auf dumme Gedanken und werden Funktionäre. Andere gehen statt dessen zurück auf den Bolzplatz und kicken, so lang wie’s eben geht. BRD 2022.

NDR, So., 23.35 Uhr