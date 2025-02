Nachschlag: California Dreaming

Cinema Publishers Collection/IMAGO Einstürzende Neubauten auf seinen Schultern: Dwayne »The Rock« Johnson

Die San-Andreas-Verwerfung ist eine Transformstörung, entlang derer die Pazifische Platte auf die Nordamerikanische Platte stößt. Unausweichlich: Erdbeben und die große Flut. Dass dann Dwayne »The Rock« Johnson als wackerer Hubschrauberpilot die Kata­strophe zu schultern versteht, hat niemand bezweifelt. Offenkundig macht es ihm Spaß, wie mittels Computeranimation mehr oder minder blühende Innenstädte in Seelandschaften mit treibenden Wrackteilen verwandelt werden. Symptomatisch auch, dass ein Städteplaner und Architektenkapitalist der feige Bösewicht ist, weil so ein Erdbeben an sich für diese Rolle nicht zur Verfügung steht. Das Konzernhochhaus des Architekten geht dann gerechterweise als erstes zu Bruch. Einmal mehr werden sorglos bewohnte Städte für nichts weiter als Familienzusammenführung, Ausrollen der Fahne und Aufruf zum Wiederaufbau geflutet. Man muss sie einfach liebhaben, die Katastrophe einer ihrem Ende zustrebenden Gesellschaft. Soundtrack: »Cali­fornia Dreaming«. (aha)