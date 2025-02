Russenwaffe des Tages: Bauschaum

IMAGO/Shotshop Die Tatwaffe: Bauschaum

Der Russe greift in vier Jahren an? Er hat längst angefangen, schrieb der Spiegel am Mittwoch. Seine Waffe: Bauschaum. Die Warnungen von Verfassungsschutz, BND und MAD vor Moskaus Manipulationen im deutschen Wahlkampf sind bestätigt: In Berlin, Brandenburg, Bayern und Baden-Württemberg erhielten mehr als 270 Autos eine klebrige Bauchemikalie eingespritzt, bevorzugt in den Auspuff, und einen Aufkleber dazugelegt: »Sei grüner!« mit Foto eines grinsenden Robert Habeck. Am 12. Dezember titelte Bild: »Klimaradikale attackieren Autos mit Bauschaum.« Der »Volkszorn« (Spiegel) richtete sich gegen Bündnis 90/Die Grünen, was die Rechercheure des Fachblattes für Polithalluzinationen zum investigativen Facebook-Lesen drängte. Sie zitierten einen Nutzer: So wolle die »Grünen-Sekte Andersdenkenden ihre Ideologie aufzwingen«. Das ist Verschwörungswahn, und den können die Hamburger professionell: »Die Spur der Saboteure führt nach Spiegel-Informationen nicht zu militanten Klimaaktivisten – sondern nach Moskau.« Die Polizei habe am 11. Dezember in Schönefeld bei Berlin drei Verdächtige festgenommen – 20, 17 und 18 Jahre alt – und einer der »Wegwerfagenten« habe ausgepackt: 100 Euro habe ihnen ein Russe pro verklebter Blechkiste geboten.

Dennoch kommt die Justiz nicht in die Gänge: Die Staatsanwaltschaft Ulm ermittelt wegen 123 Sachbeschädigungen mit einem Schaden von etwa 6.000 Euro. Dabei weiß der Grünen-Geheimdienstexperte Konstantin von Notz schon, da werde gezielt versucht, »uns als Gesellschaft zu spalten«. Das zu verhindern, ist Spiegel-Auftrag. Wenigstens in dessen Redaktion gilt noch der Satz eines deutschen Kriegshetzers im Ersten Weltkrieg, den Karl Kraus in »Die letzten Tage der Menschheit« zitiert: »Jede tapfere Zeile zündet wie eine pünktlich krepierende Granate.« Glückwunsch zur Kriegstüchtigkeit.