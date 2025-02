Sudan: Angriff auf Provinzhauptstadt

Khartum. Bei Kämpfen im Süden und Westen Sudans hat es in den vergangenen Tagen mindestens 65 Todesopfer gegeben, wie AFP am Dienstag morgen mitteilte. Allein in der von Sudans Armee gehaltenenen Provinzhauptstadt Kadugli in Südkordofan wurden mindestens 40 Menschen durch Artilleriefeuer getötet. Bei den Angreifern soll es sich um eine Splittergruppe der Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung Nord (SPLM-N) handeln, die in der Region sowohl gegen die Armee als auch die konkurrierenden »Schnellen Eingreiftruppen« (RSF) kämpft, die seit April vergangenen Jahres um die Macht in dem ostafrikanischen Staat ringen. (AFP/jW)