USA: Zahlreiche Inder abgeschoben

Neu-Delhi. Die USA haben nach Medienberichten am Montag (Ortszeit) zahlreiche Inder ausgeflogen. Ein Transportflugzeug mit 205 Menschen, die »illegal« in die USA eingereist seien, habe den US-Bundesstaat Texas mit dem Ziel Indien verlassen, berichteten der Sender NDTV sowie andere indische Medien. Ziel des Abschiebeflugs sei Amritsar im Nordwesten Indiens gewesen. Indiens Ministerpräsident Narendra Modi wird in der kommenden Woche in Washington erwartet. in Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump dürfte auch die Migrationspolitik Thema sein. (dpa/jW)