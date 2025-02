99 Prozent der Gewässer verschmutzt

Brüssel. Bei einer Studie der EU-Kommission, in der Oberflächengewässer (OFG) untersucht wurden, schneidet die BRD besonders schlecht ab. Während 39,5 Prozent aller europäischen OFG am Dienstag ein guter Zustand attestiert wurde, gelten in der BRD 99 Prozent als chemisch verschmutzt. Die BRD müsse die »Belastungen und Auswirkungen« erheblich reduzieren, befand die EU-Kommission. Eine EU-Wasserstrategie und eine Überarbeitung der EU-Chemikalienverordnung seien in Arbeit. Erhoben wurden die Daten allerdings 2021. (AFP/jW)