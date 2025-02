Analysten: Boom bei Baukrediten

Frankfurt am Main. Dank gesunkener Zinsen ist die Nachfrage nach Baufinanzierungen kräftig gestiegen. Das Neugeschäft deutscher Banken mit Immobiliendarlehen an Privathaushalte und Selbständige wuchs 2024 um rund ein Viertel auf 198 Milliarden Euro, teilte die Analysefirma Barkow Consulting am Dienstag mit. Grund seien Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank. »Der Aufschwung ist da, stabilisiert sich und wird sich wohl auch fortsetzen«, behauptete Geschäftsführer Peter Barkow. Seit Jahresbeginn stiegen die Bauzinsen jedoch aufgrund »aus Amerika importierter Unsicherheiten« wieder. (dpa/jW)